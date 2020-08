Treno deragliato a Carnate, sospesi il capotreno e il macchinista. Indagini della procura di Monza su mancata sorveglianza (Di giovedì 20 agosto 2020) Il giorno dopo la grande paura e lo stupore per le modalità che hanno portato al deragliamento di un Treno a Carnate (Monza) sono stati sospesi “cautelativamente” il macchinista e il capoTreno del convoglio. Intanto si stanno concentrando sui doveri di sorveglianza sul convoglio, che spettano al capoTreno, le verifiche di inquirenti e investigatori nell’inchiesta, coordinata dal procuratore di Monza Claudio Gittardi e dal pm Michele Trianni e condotta dalla Polfer. Un capoTreno, infatti, viene riferito da fonti qualificate, non può abbandonare il convoglio, nemmeno quando è in sosta. Né il capoTreno né il macchinista, ... Leggi su ilfattoquotidiano

