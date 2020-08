Tre Penne-Gjilani posticipata: il motivo del rinvio della partita di Europa League (Di giovedì 20 agosto 2020) Tre Penne-Gjilani posticipata – Dopo quella di ieri tra Klaksvik e Slovan Bratislava, un altro match non si disputerà a causa di un caso di Coronavirus tra i calciatori. Si tratta della sfida dei preliminari di Europa League tra Tre Penne e Gjilani. “Registrato un caso di positività tra i kossovari dello Gjilani, per questo motivo la UEFA ha annullato la sfida prevista per questa sera tra Tre Penne e Gjilani. Il ragazzo ora si trova isolato in quarantena nell’hotel dove alloggia la squadra. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni sul passaggio del turno. “Il massimo ente europeo calcistico ha determinato che la ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #TrePenneGjilani posticipata: il motivo del rinvio della partita di #EuropaLeague - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Annullata Tre Penne-Gjilani per un caso di positività tra i kossovari - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - Annullata Tre Penne-Gjilani per un caso di positività tra i kossovari - apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Annullata Tre Penne-Gjilani per un caso di positività tra i kossovari - CorriereRomagna : Europa League, caso Covid: Tre Penne-Gjilani non si gioca - -

Ultime Notizie dalla rete : Tre Penne Lo Gjilani è la nona squadra europea affrontata dal Tre Penne San Marino Rtv EUROPA LEAGUE - Annullata Tre Penne-Gjilani per un caso di positività tra i kossovari

20.08 16:00 - POLONIA - Kozminski: "Lewandowski è da pallone d'oro, Karbownik una bella scommessa per il Napoli, Milik? Si arrivi ad un punto" 20.08 15:56 - ELMAS - L'agente: "Eljif è molto contento p ...

Coronavirus, calciatore in isolamento a San Marino

San Marino, 20 agosto 2020 – Un calciatore kosovaro della squadra Gjlani è stato messo in isolamento a San Marino in quanto risultato positivo al Coronavirus. Ne dà notizia su Facebook la Società Poli ...

20.08 16:00 - POLONIA - Kozminski: "Lewandowski è da pallone d'oro, Karbownik una bella scommessa per il Napoli, Milik? Si arrivi ad un punto" 20.08 15:56 - ELMAS - L'agente: "Eljif è molto contento p ...San Marino, 20 agosto 2020 – Un calciatore kosovaro della squadra Gjlani è stato messo in isolamento a San Marino in quanto risultato positivo al Coronavirus. Ne dà notizia su Facebook la Società Poli ...