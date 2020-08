Travaglia-Gombos in tv oggi: canale, orario e diretta streaming qualificazioni Cincinnati (Di giovedì 20 agosto 2020) Stefano Travaglia è opposto a Norbert Gombos al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. Prima uscita ufficiale nel circuito per l’ascolano dopo il lockdown: tanta curiosità nel rivedere in campo uno dei giocatori più talentuosi del florido movimento azzurro. La sfida è in programma oggi, giovedì 20 agosto, dalle ore 17:00 italiane sul campo 14. Non è prevista una diretta tv o una copertura streaming, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

Finalmente parte la tanto discussa trasferta americana, tra protocolli e dubbi sulla sicurezza. Oggi, giovedì 20 agosto, scattano le qualificazioni del Western & Southern Open, il classico torneo di C ...

175 giorni dopo il circuito ATP del tennis riprende la propria marcia. I giocatori scopriranno l’America, dando il via alle loro danze nel Western & Southern Open, che in una condizione di normalità s ...

Finalmente parte la tanto discussa trasferta americana, tra protocolli e dubbi sulla sicurezza. Oggi, giovedì 20 agosto, scattano le qualificazioni del Western & Southern Open, il classico torneo di C ...