Trapani, iscriversi in Serie C può non bastare? Il club granata sommerso dai debiti. La situazione (Di giovedì 20 agosto 2020) "L'agonia del Trapani sommerso dai debiti. iscriversi può non bastare".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica', che punta i riflettori in casa Trapani dopo la retrocessione in Serie C ed il rigetto da parte del Collegio di Garanzia del Coni del ricorso presentato dallo stesso club contro i due punti di penalizzazione ricevuti a causa dei pagamenti in ritardo ai propri tesserati. "Il Trapani prepara la sua eutanasia? Se non accadranno miracoli, oggi imprevedibili, siamo probabilmente alla fine di un ciclo".Entro il prossimo 24 agosto il club siciliano e le altre retrocesse dalla Serie B dovranno formalizzare tutti i passaggi per prendere parte al prossimo campionato. "Dopo gli ... Leggi su mediagol

"Crisi Trapani, assist ai granata", titola in taglio basso La Città in edicola oggi. "Castori vuole i pretoriani, i siciliani rischiano di non iscriversi". All'interno: "La stagione della Salernitana ...

La scuola di cinema Piano Focale apre le iscrizioni

La scuola di cinema Piano Focale apre le iscrizioni

