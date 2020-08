Trapani contro Figc: l’udienza del Collegio di Garanzia si terrà il 26 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) È in programma il prossimo 26 agosto l’udienza di discussione sul ricorso del Trapani Calcio contro la Figc. Il club siciliano, retrocesso in Serie C dopo la determinazione del format a 20 squadre per la Serie B, sarà protagonista nell’udienza del 26 agosto, a partire dalle 11:00, dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia: il tutto si svolgerà in via telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Leggi su sportface

