Trapani: Arrestato a Castelvetrano il ricercato Francesco Paolo Cammareri ”pummaroro” (Di giovedì 20 agosto 2020) Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno tratto in arresto Cammareri Francesco Paolo, detto “Pummaroro” evaso dagli arresti domiciliari il 15 luglio scorso strappandosi via il braccialetto elettronico, rinvenuto nei pressi dell’abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Cammareri, che vanta numerosissimi precedenti penali alcuni dei quali particolarmente rilevanti e connotati... L'articolo Trapani: Arrestato a Castelvetrano il ricercato Francesco Paolo Cammareri ”pummaroro” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

