Traffico Roma del 20-08-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione è sempre chiusa la via Litoranea per un incidente nel tratto del vede lì di castelporziano e via Arno nelle due direzioni per un altro incidente rallentamenti su Viale Libia all'altezza di piazza sant'emerenziana direzione viale Eritrea lavori in corso al San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione largo Brindisi e viata attenzione alla segnaletica fino al 7 dicembre la circolazione dei treni sulla linea C termina l'anticipo da Pantano l'ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni l'ultima corsa alle 20 il servizio prosegue in superficie con due linee di bus navetta

