Tovaglia a quadri diventa un film, domenica l'anteprima (Di giovedì 20 agosto 2020) Si svolgerà domenica la prima assoluta di Pan de'mia. Dopo essersi svolta per 24 anni in piazza ad Anghiari, nella sua edizione 2020 post pandemia Tovaglia a quadri diventa un film. Le misure di ... Leggi su lanazione

Arezzo, 20 agosto 2020 - Si svolgerà domenica la prima assoluta di Pan de'mia. Dopo essersi svolta per 24 anni in piazza ad Anghiari, nella sua edizione 2020 post pandemia Tovaglia a Quadri diventa un ...

