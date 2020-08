Tottenham, Mourinho vuole riportare Bale a Londra (Di giovedì 20 agosto 2020) José Mourinho avrebbe chiesto al Tottenham l’acquisto di Gareth Bale L’avventura di Gareth Bale al Real Madrid è ormai finita. Il calciatore è praticamente un separato e difficilmente vedrà il campo restando in Blancos. Ma in suo soccorso potrebbe arrivare il Tottenham, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Come riportato da Cuatro, infatti, José Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza Spurs di riportare Bale a Londra come rinforzo in vista della prossima stagione. Un ritorno che farebbe bene sia al gallese che alla squadra inglese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Tottenham, Mourinho vuole un clamoroso ritorno: Secondo quanto riporta il portale spagnolo Cuatro, Josè...… - MomentiCalcio : #Calciomercato #Tottenham, #Mourinho #vuole #Bale per #rinforzare il #repartooffensivo - alessio_morra : #PremierLeague 2020-2021, il calendario della 1a giornata. Si parte alla grande con il #Liverpool di #Kloop subito… - CalcioWeb : #Calciomercato, #ThiagoSilva vicino alla #Fiorentina #Milan e #Benevento rifanno le fasce, pazza idea #Mourinho - - sportli26181512 : Mercato estero: Mourinho vuole riportare Bale al Tottenham. Koeman, prima spesa in casa Liverpool?:… -