Tottenham, Josè Mourinho vuole riportare Gareth Bale in Premier League (Di giovedì 20 agosto 2020) A sette anni dalla cifra record (100 milioni) spesa dal Real Madrid per acquistarlo dal Tottenham, Gareth Bale potrebbe fare il percorso inverso. Secondo quanto riporta l’emittente spagnola ‘Cuatro’, l’allenatore degli ‘Spurs’ Josè Mourinho sarebbe intenzionato a riportare l’attaccante, ora 31enne, nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Complice il rapporto mai sbocciato con Zidane, Bale è stato sempre più ai margini del Real Madrid. E ora la cessione è più vicina che mai. Leggi su sportface

