Torre del Greco, torna l’incubo covid: positivo 21enne di ritorno da Malta (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – torna l’incubo coronavirus a Torre del Greco, comune protagonista suo malgrado nel corso della prima ondata con quasi un centinaio di casi ma che nell’ultimo periodo non aveva registrato nuovi positivi. A dare la notizia del contagio è stato il sindaco Giovanni Palomba: trattasi di un giovane 21enne appena rientrato da un viaggio a Malta. Il ragazzo, asintomatico, è stato posto in isolamento domiciliare. “Registriamo dopo mesi – scrive il sindaco su Facebook – un nuovo caso di positività al covid-19. In linea con i dati nazionali degli ultimi giorni, purtroppo, ad essere affetto dal virus è un nostro giovane concittadino. È ... Leggi su anteprima24

