Torna la Serie A: la Roma sfida il Sassuolo e blinda le sue stelle (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma - Sabato ricomincia la Serie A femminile , a cinque mesi di distanza dall'interruzione dello scorso campionato in piena emergenza Covid. La Roma , che ha chiuso al quarto posto in classifica la ... Leggi su corrieredellosport

Thomas lancia la sfida: "La Juve è quella da battere, ma non poniamoci limiti" Lindsey Thomas è stata la giocatrice più prolifica della Roma nella Serie A scorsa; quella con più minuti disputati e con ...

MSC Grandiosa torna a Palermo, fino al 21 marzo crociere ogni settimana

Il porto di Palermo ha dato il benvenuto a MSC Grandiosa, la prima nave al mondo a tornare a navigare. L’ammiraglia della compagnia effettuerà a Palermo 30 scali da oggi fino al 16 marzo 2021, propone ...

Thomas lancia la sfida: "La Juve è quella da battere, ma non poniamoci limiti" Lindsey Thomas è stata la giocatrice più prolifica della Roma nella Serie A scorsa; quella con più minuti disputati e con ...