Torino | contributo regionale anti-Covid alla senatrice leghista Marzia Casolati | sospesa dal partito

Roma, 20 agosto 2020 - E' Marzia Casolati la nuova parlamentare sospesa dalla Lega per aver percepito il bonus 'Riparti Piemonte' dalla Regione Piemonte. "Dopo aver ascoltato e verificato la posizione ...“Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati”. Lo rende noto il capogruppo della lega a ...