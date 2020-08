Top influencer in Italia: Ferragni al vertice, ma il post più popolare è di Vacchi (Di giovedì 20 agosto 2020) Chiara Ferragni, l'Italiana più pagata al mondo per ogni singolo post social, è ancora i n testa alla classifica dei top influencer. Al secondo posto gli Autogol, poi Gianluca Vacchi , Fedez e ... Leggi su quotidiano

ConfassCom : RT @Primaonline: TOP 15 INFLUENCER DI LUGLIO. Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi protagonisti del mese, assieme agli Autogol - foodaffairs_it : La food blogger Benedetta Rossi quarta tra i Top Influencer italiani di luglio - Primaonline : TOP 15 INFLUENCER DI LUGLIO. Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi protagonisti del mese, assieme agli Autogol… - lucio22673283 : Nonne influencer, le nuove star social sono della terza età: le top dagli Usa a Viterbo via - Buzzoole : ??I top post degli #influencer italiani su #TikTok nell'ultima settimana, rilevati dal nostro Osservatorio ?? 1° Fe… -

Chiara Ferragni guida la classifica dei 15 influencer più seguiti nel mese di luglio. Secondo quanto riporta il sito di Primaonline, l'imprenditrice digitale ha totalizzato 76 milioni di interazioni, ...Sono Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi i due protagonisti del mese sui social. Secondo la classifica stilata da Sensemakers per Primaonline, in base ai dati di Shareablee, la Blond Salad è prima in lu ...