Tik Tok: Valeria Vedovatti trova l’amore (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli amori su Tik Tok si sprecano e anche Valeria Vedovatti, nota tiktoker, ha trovato finalmente l’amore: il fortunato ragazzo è Jodic, il figlio di Claudio Cecchetto Valeria Vedovatti, la 17enne svizzera autrice del libro “Come stai” che può vantare più di 1 milione di followers, è riuscita a sorprendere tutti: poche settimane fa infatti la ragazza aveva iniziato a pubblicare alcuni video romantici, video che in molti pensavano avesseroArticolo completo: Tik Tok: Valeria Vedovatti trova l’amore dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

TikTok è una app cinese di scambio video, una cosa a metà fra Instagram e Youtube, ma con gli occhi a mandorla diciamo. La sua penetrazione, soprattutto fra i giovani e negli Stati Uniti, è forte. Don ...

Le vicende dell'app cinese messa nel mirino da Trump conferma che anche nei mercati digitali la geopolitica, più del mercato, è la vera forza motrice dell’economia.

