Thomas escluso dal Tour de France, il britannico ironico: “andrò dal parrucchiere e lavoro per il Giro” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Team Ineos ha annunciato pochi giorni fa il roster per il Tour de France, che vede due grandi esclusi, Froome e Thomas. Quest’ultimo sembra aver preso con ironia la scelta della sua squadra: “ora finalmente ho un programma, e vedo che devo correre il Giro. Ho un lavoro da finire in Italia. Ricordo bene il Giro del 2017, la mia forma era ottima allora, ma sono stato costretto a lasciare dopo una caduta. Ho sempre voluto tornare al Giro d’Italia per vincerlo. Amo il Paese, i tifosi, le strade e il cibo. Cosa farò invece che andare a Nizza la prossima settimana? Andrò dal parrucchiere e quindi inizierò a lavorare duro per il Giro“, ha affermato Thomas.L'articolo Thomas escluso dal Tour ... Leggi su sportfair

