The Northman: anche Björk nel cast del nuovo film di Robert Eggers (Di giovedì 20 agosto 2020) La cantante Björk si aggiunge al cast di The Northman, film che segna il ritorno alla regia di Robert Eggers dopo The Witch e The Lighthouse. Dopo i fortunati The Witch e The Lighthouse, Robert Eggers torna con The Northman, film pronto a riunire un cast stellare che coinvolgerà la cantante Björk oltre ad attori come Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman. Il regista, sceneggiatore e scenografo statunitense sembra voler fare davvero sul serio per quanto riguarda la sua carriera. Classe 1983, negli ultimi cinque anni ha portato sul grande schermo i suoi primi due film, acclamati da pubblico e critica, The Witch e The Lighthouse. Due opere che hanno strizzato l'occhio a tutti gli ... Leggi su movieplayer

