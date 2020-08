The New Mutants: Josh Boone parla della scena con Colossus tagliata dallo script (Di venerdì 21 agosto 2020) Il regista del film The New Mutants ha svelato che nelle prime versioni della sceneggiatura era presente una scena in cui appariva anche Colossus. The New Mutants prevedeva inizialmente la presenza di Colossus, personaggio apparso in precedenza nei film dedicati agli X-Men e recentemente in Deadpool. Il regista ha infatti regalato l'interessante curiosità relativa all'idea presente nello script originale e poi abbandonata. Nell'atteso film Anya Taylor-Joy interpreta Ilyana, la sorella minore di Piotr Rasputin, ovvero Colossus. Josh Boone, parlando di The New Mutants, ha ora raccontato quale film tratto dai supereroi aveva ispirato le prime bozze della ... Leggi su movieplayer

Il regista del film The New Mutants ha svelato che nelle prime versioni della sceneggiatura era presente una scena in cui appariva anche Colossus. The New Mutants prevedeva inizialmente la presenza di ...

Steve Bannon arrestato per frode sul muro con il Messico. Trump: «Non so nulla»

Steve Bannon, «ideologo» della destra americana sovranista ed ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump, è stato fermato con l'accusa di frode. Bannon è accusato dalla procura federale di ...

