The Flash: Ben Affleck sarà nuovamente Batman nel film con Ezra Miller (Di giovedì 20 agosto 2020) Ben Affleck riprenderà il ruolo di Batman in occasione del film The Flash, in cui reciteran no anche Michael Keaton ed Ezra Miller. Ben Affleck riprenderà il ruolo di Batman in occasione del film The Flash, prodotto da Warner Bros e con star Ezra Miller. Le fonti di Deadline sostengono inoltre che apparirà anche Michael Keaton, già interprete di Bruce Wayne nel film diretto da Tim Burton nel 1989. Il nuovo film tratto dai fumetti della DC arriverà nei cinema il 3 giugno 2022. Ben Affleck sembra abbia ricevuto lo script alla fine della settimana scorsa, accettando di apparire, e avrà un cameo ... Leggi su movieplayer

Vi avevamo riportato qualche mese fa che Michael Keaton era in trattative per unirsi al film The Flash nel ruolo di Batman, in continuità con i film di Tim Burton da lui interpretati. Ebbene, ...

