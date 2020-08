“The Crown”, la stagione quattro della serie Netflix disponibile dal 15 novembre (Di giovedì 20 agosto 2020) Habemus data. The Crown 4 sarà disponibile dal 15 novembre, ovviamente su Netflix. La monarchia, sopra ogni cosa. Sopra anche tutti gli impegni che avete fissato per quella data, da cancellare per programmare, invece, un bingo watching. Intanto, ecco il teaser brevissimo. Con Olivia Colman ancora nei panni della regina Elisabetta; il mento di Margaret Thatcher (Gillian Anderson); il velo lunghissimo da sposa della Principessa Diana (Emma Corrin). Leggi anche › “The Crown”: Netflix annuncia a sorpresa la stagione 6, l’ultima per davvero La trama Mentre gli anni ‘70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta ... Leggi su iodonna

