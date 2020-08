The Crown, la quarta stagione arriva a Novembre con Diana e Margaret Thatcher (video) (Di giovedì 20 agosto 2020) The Crown a Novembre la quarta stagione (video) Negli ultimi giorni si è parlato molto di The Crown per le notizie di casting legate alla quinta e alla sesta stagione che arriveranno (se tutto va bene) a partire dal 2022, stagioni in cui, come da tradizione della serie, ci sarà un generale cambio di cast per assecondare l’invecchiamento dei personaggi. Travolti dallo sguardo verso il futuro abbiamo rischiato di dimenticarci la cosa più importante: la quarta stagione. E allora Netflix ha pensato bene di farci sapere quando arriverà questa quarta stagione di The Crown: 15 Novembre 2020. Di seguito il video annuncio che ... Leggi su dituttounpop

