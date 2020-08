The Batman: Matt Reeves svela il poster e il logo del film con Robert Pattinson (Di giovedì 20 agosto 2020) The Batman verrà presentato ufficialmente durante l'evento DC FanDome e online Matt Reeves ha condiviso il poster e il logo del film con star Robert Pattinson. Matt Reeves ha condiviso online un poster creato da Jim Lee e il primo logo di The Batman, l'atteso lungometraggio con star Robert Pattinson che verrà presentato durante un panel organizzato nell'ambito del DC FanDome nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto. L'immagine regala qualche dettaglio riguardante il costume di questa nuova versione di Bruce Wayne, oltre ad anticipare l'atmosfera che caratterizza il progetto. Nella giornata di ieri è stato ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Matt Reeves svela il poster e il logo del film con Robert Pattinson - Think_movies : “The Batman”: Matt Reeves svela il Logo ufficiale del film e il Poster realizzato da Jim Lee!… - GioelePaglia : The Batman, ecco il logo ufficiale del film e l'artwork di Jim Lee per il DC FanDome! - LongTakeIt : #TheBatman, #MattReeves condivide il logo ufficiale del film ?? - UniMoviesBlog : In attesa di ottenere importanti novità dal #DCFanDome, il cinecomic #TheBatman torna protagonista della rete grazi… -