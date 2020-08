Test veloci per il Covid, il Pascale di Napoli sperimenta il pre-tampone (Di giovedì 20 agosto 2020) Un Test rapido per identificare infezioni da coronavirus in corso in persone asintomatiche o con sintomi lievi. E’ quanto si sta sperimentando da pochi giorni l’Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale Irccs di Napoli sui pazienti e sui dipendenti. Una sorta di pre-tampone che può superare uno dei problemi principali dell’epidemia in questo momento, ossia il fatto che il tampone, e di conseguenza il Test di biologia molecolare, non riesca a raggiungere tutti. “Il Test rapido può aiutare a superare questo limite: se dà un risultato positivo può essere confermato dalla biologia molecolare, se negativo può essere ripetuto dopo qualche giorno”, si legge in una nota del ... Leggi su ildenaro

cronista73 : Scuola, pediatri preoccupati chiedono «test più rapidi» e strategia - _MarcoV_ : @EspositoGaspare @PossibileIt Il CTS ha dato via libera sui test rapidi già a inizio luglio. Costano meno, sono più… - corrmezzogiorno : #Napoli Scuola, pediatri preoccupati chiedono «test più rapidi» - Bettabetta59 : La prima proposta di Solinas erano i test veloci, non il passaporto sanitario. Glieli hanno bocciati. #agorarai - VDiegoli : @matteodamian @matteosalvinimi Ma si, appena arrivati ai test sono quasi tutti negativi, sappiamo dalla fallacita d… -

Ultime Notizie dalla rete : Test veloci Test veloci per il Covid, il Pascale di Napoli sperimenta il pre-tampone Il Denaro Basilicata, test a prof e bidelli: screening nella scuola lucana

BASILICATA - La macchina sta scaldando i motori. La partenza è fissata per il 24 agosto ma sin d’ora tutto è definito nella sua totalità per avviare quella che si presenta come una delle più delicate ...

Coronavirus, i tamponi si fanno davanti all'ospedale: cosa deve sapere chi torna da Croazia, Spagna, Malta e Grecia

Tanti i torinesi che questa mattina, giovedì 20 agosto, hanno deciso di presentarsi davanti all'ingresso dell'ospedale Amedeo di Savoia a Torino per effettuare gratuitamente il test rapido per verific ...

BASILICATA - La macchina sta scaldando i motori. La partenza è fissata per il 24 agosto ma sin d’ora tutto è definito nella sua totalità per avviare quella che si presenta come una delle più delicate ...Tanti i torinesi che questa mattina, giovedì 20 agosto, hanno deciso di presentarsi davanti all'ingresso dell'ospedale Amedeo di Savoia a Torino per effettuare gratuitamente il test rapido per verific ...