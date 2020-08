Tesla corre oltre i 2.000 (dollari). Valore delle azioni quasi quintuplicato da inizio anno (Di giovedì 20 agosto 2020) Tesla senza freni in borsa. Il titolo sfonda quota 2.000 dollari con un guadagno da inizio giornata di oltre il 6%. Da inizio anno il Valore della società è quasi quintuplicato e solo negli ultimi giorni il titolo ha fatto segnare un rialzo del 40%. Lo scorso 12 agosto la società di Elon Musk ha annunciato lo “split” delle azioni. In sostanza ogni azione viene divisa in cinque titoli per ridurre il Valore unitario e rendere così più accessibile l’investimento anche a piccoli risparmiatori. Il gruppo di auto elettriche che vende circa 400mila vetture l’anno, vale ora in borsa 350 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

