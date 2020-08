Terribile incidente sulla Litoranea Ostia-Torvaianica: morto centauro (Di giovedì 20 agosto 2020) Tremendo incidente questo pomeriggio sulla Litoranea che unisce Ostia e Torvaianica. Lo scontro è avvenuto tra il secondo e il terzo cancello, a Castel Porziano, verso le ore 17:00, tra un’auto e una moto, per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato violentissimo. Le condizioni del centauro, un 40enne, sono apparse subito gravissime, tanto da richiedere l’intervento di un’elimbulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto verso il San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 con ambulanze e eliambulanza, anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare per i rilievi, che sono durati diverse ore: la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

