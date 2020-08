Tendenza capelli autunno-inverno 2020-21: tutto il glamour delle onde rétro (Di giovedì 20 agosto 2020) Il passato ritorna. Con la sua dose di eleganza e accuratezza irrompe nel presente riportando in auge il glamour di onde che richiamano i primi decenni del Novecento. Uno styling che evoca tutta la bellezza hollywoodiana di un tempo e le attrici che nel corso delle epoche l’hanno sfoggiato nelle più disparate versioni. Si pensi a Marylin Monroe, Greta Garbo, Marlene Dietrich fino ad arrivare alle declinazioni più contemporanee delle nostre dive di oggi. Marlen Dietrich – ©Getty Leggi su vanityfair

infoitinterno : Tendenza capelli e make up: oro e argento passe partout - Stupormundi66 : Qualcuno sa spiegarmi perché #wish oggi mi propone questi oggetti in #tendenza? C'è qualcosa di cui sono all'oscuro… - lillydessi : Tendenza capelli e make-up: oro e argento passe-partout - VanityFairIt : Pronti a brillare? - il_Finnico : @lewisxtommo Sisi non discuto solo che oggi è una corsa al 'ehi raga mandiamo in tendenza... (questa minchiata ndr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenza capelli Tendenza capelli e make up: oro e argento passe partout Vanity Fair Italia Tendenza capelli autunno-inverno 2020-21: tutto il glamour delle onde rétro

Statiche, definite, lucide. Sono le onde alla Marlene Dietrich o Greta Garbo, gettonatissime nei primi decenni del Novecento e oggi tornate alla ribalta. In tutto il loro fascino Il passato ritorna. C ...

Tendenze make up e capelli autunno inverno 2020 21: un tuffo nelle atmosfere noir

L’autunno-inverno 2020-21 si apre all’insegna dei bagliori e degli effetti sparkling, quasi fosse un anticipo delle feste di fine anno. Glitter e finish luccicanti non sono più solo… Leggi ...

Statiche, definite, lucide. Sono le onde alla Marlene Dietrich o Greta Garbo, gettonatissime nei primi decenni del Novecento e oggi tornate alla ribalta. In tutto il loro fascino Il passato ritorna. C ...L’autunno-inverno 2020-21 si apre all’insegna dei bagliori e degli effetti sparkling, quasi fosse un anticipo delle feste di fine anno. Glitter e finish luccicanti non sono più solo… Leggi ...