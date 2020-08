Temptation Island: prima foto di coppia per Valeria e Ciavy dopo il ritorno di fiamma (Di giovedì 20 agosto 2020) Valeria aveva già annunciato il ritorno di fiamma con Ciavy, ma adesso è arrivata una foto di coppia per ufficializzare il nuovo inizio Temptation Island: Valeria e Ciavy sono tornati insieme Nella settima edizione di Temptation Island che si è conclusa a fine luglio abbiamo conosciuto la coppia formata da Valeria e Ciavy. Avevano una relazione da quattro anni, ma lui non voleva fare passi importanti, come una convivenza. Valeria voleva metterlo alla prova, ma nel villaggio è stata poi lei ad interessarsi ad Alessandro Basciano. Il bacio che è scattato tra Valeria e ... Leggi su kontrokultura

