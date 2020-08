Temptation Island, Ciavy e Valeria di nuovo insieme (Di giovedì 20 agosto 2020) Durante il loro falò di confronto successe di tutto e alla fine uscirono separati. Ma adesso per Ciavy e Valeria le cose sembrano essere cambiate. E’ stata la coppia più discussa di Temptation Island e durante il falò di confronto, tra Ciavy e Valeria, successe un pò di tutto, tanto da far intervenire anche il … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

cuorwin : la mia parrucchiera è in vacanza con anna e andrea di temptation island ?????? - VaiColTamarrese : RT @anvtipatica: per un attimo mi è sembrato temptation island #no309 • #demetözdemir • #furkanpalali - gvldenhaz : RT @inprincesspark: io odio temptation island eppure @meetmeintheblue è riuscita a farmi innamorare di una storia con questa trama can't w… - meetmeintheblue : RT @inprincesspark: io odio temptation island eppure @meetmeintheblue è riuscita a farmi innamorare di una storia con questa trama can't w… - meetmeintheblue : RT @hocambiatonome: comunque ci volevi tu per farmi piacere temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Quando Ciro Petrone fuggì nel villaggio delle fidanzate a "Temptation Island" TGCOM Pomeriggio 5, Karina Cascella: “Non so se tornerò da Barbara D’Urso”

Da quando a causa dell’emergenza del Coronavirus in molte trasmissione televisive si sono ridotti i numeri degli ospiti, molti opinionisti, tra cui Karina Cascella, non potendo più andare negli studi ...

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna come opinionista? L'ex tronista pensa al Grande Fratello Vip

Lorenzo Riccardi parla del suo ritorno a Uomini e Donne come opinionista e del desiderio di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Da quando a causa dell’emergenza del Coronavirus in molte trasmissione televisive si sono ridotti i numeri degli ospiti, molti opinionisti, tra cui Karina Cascella, non potendo più andare negli studi ...Lorenzo Riccardi parla del suo ritorno a Uomini e Donne come opinionista e del desiderio di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.