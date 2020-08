Tanti auguri ad Arisa, la stellina sorridente di Sanremo (Di giovedì 20 agosto 2020) Festeggiamo il trentottesimo compleanno di Arisa, una delle canTanti italiane più amate del nuovo decennio. Riscopriamo la sua carriera, a cominciare dal debutto con Sanremo Giovani, fino all’ascesa all’indipendenza discografica poco dopo il suo sesto album. Arisa al debutto: simpatia e Sincerità Sanremo, nel 2009, è una serata di eventi. Dalla comparsata di Annie Lennox, la signora degli Eurythmics, alla sorprendente vittoria di Marco Carta con La Forza Mia, fino all’indignazione suscitata da Povia con l’ancora oggi derisa Luca Era Gay. E poi lei, col suo caschetto nero in stile Amélie Poulain, gli occhialoni e quel buffo vestito nero. Era l’inizio di Arisa, la cui carriera decennale era appena cominciata, e il cui ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

juventusfc : Oggi è il compleanno di Sergio Brio! Tanti auguri ???? #ForzaJuve - OfficialASRoma : Tanti auguri, Principe! ???? ?? Oggi Giuseppe Giannini compie 56 anni ?? #ASRoma - RaiRadio2 : Tanti Auguri di Buon Compleanno a @mikasounds ?? Vogliamo festeggiarlo con il suo primo successo 'Grace Kelly' in un… - ClaudiaBruno00 : RT @OfficialASRoma: Tanti auguri, Principe! ???? ?? Oggi Giuseppe Giannini compie 56 anni ?? #ASRoma - Nicole_TommoWay : Tu e il tuo quarto @ avete comprato la casa di Lou a LA. Tanti auguri ? -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri

Fiorentina.it

“Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si m ...Cosa sia accaduto realmente, lo si verrà a conoscere con chiarezza nelle prossime ore. Di certo la notizia giunge come un fulmine a ciel sereno: Fabio Liverani non è più l’allenatore del Lecce. La soc ...