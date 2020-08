Tamponi in Lombardia, direttore al Welfare: “Milano è zona critica, difficoltà nel ricontattare chi rientra dall’estero che si segnala alla Ats” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Entro martedì chi rientra sarà ricontattato da Ats (per il tampone obbligatori per chi proviene da Grecia, Spagna, Malta e Croazia ndr). L’unica area di difficoltà sono i 2,5 milioni dell’area metropolitana di Milano”, così Marco Trivelli, direttore generale dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia nel corso di una conferenza stampa sulla gestione dei Tamponi all’aeroporto milanese di Malpensa dove da oggi sono partiti i primi Tamponi per i vacanzieri. Sottolineando che non l’azienda sanitaria non è stata in grado di richiamare tutte le segnalazioni arrivate. “In queste ore stiamo cercando di recuperare. Ci sono state 13 mila segnalazioni che nei primi tre giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano

