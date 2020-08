Talenti Spaziali (The Right Stuff), la serie tv National Geographic dal 9 ottobre su Disney+ (Di giovedì 20 agosto 2020) The Right Stuff con Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O’Donoghue arriverà su Disney+ Annuncio a sorpresa in casa Disney, a conferma delle ricche sinergie tra i vari mondi della “famiglia di Topolino”: la serie The Right Stuff ordinata per National Geographic da Warner Horizion e Appian Way di Leonardo Di Caprio, sarà distribuita su Disney+ dal 9 ottobre con i primi due episodi, poi uno a settimana. La serie, composta da 8 episodi, si ispira al besteseller di Tom Wolfe conosciuto in Italia come “La stoffa giusta“, un saggio sui primi anni del programma spaziale, racconta la vita dei Mercury 7 i primi uomini scelti per andare nello spazio. ... Leggi su dituttounpop

