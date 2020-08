Taglio dei parlamentari, la deputata M5s Siragusa annuncia il suo No al referendum. Ma in Aula aveva votato a favore (Di giovedì 20 agosto 2020) A un mese esatto dal referendum sul Taglio dei parlamentari, la deputata M5s Elisa Siragusa ha annunciato su Facebook la decisione di schierarsi per il No. Una scelta in totale rottura con il Movimento che della riforma costituzionale è il promotore e principale sostenitore. Ma non solo. La stessa Siragusa in Aula, solo a ottobre scorso per la votazione definitiva, aveva votato a favore (dati openpolis) schierandosi insieme al resto del gruppo. La parlamentare, eletta nella circoscrizione estero, aveva espresso perplessità su alcuni punti della riforma, ma aveva scelto di votare in linea con il M5s. Oggi invece, si è schierata per il No. E per farlo ... Leggi su ilfattoquotidiano

