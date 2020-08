Tabellone Challenger Todi 2020: ci sono Musetti e Cecchinato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Challenger di Todi 2020, in programma dal 17 al 23 agosto. La testa di serie numero uno è lo spagnolo Carballes Baena. Wild card a giovani azzurri quali Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri e Francesco Forti. Nella parte bassa del Tabellone si rivede in campo Marco Cecchinato dopo la nascita del figlio. Di seguito tutti gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. Ecco il Tabellone del Challenger di Todi: QUARTI DI FINALE Zapata Miralles vs (5) Bagnis (3) Gaio vs (6) Hoang Moroni vs (4) Stebe (7) Hanfmann vs (2) Cecchinato SECONDO TURNO Zapata Miralles b. (1) Carballes Baena 6-2 6-1 (5) Bagnis b. (WC) Zeppieri 6-2 6-4 (3) Gaio b. Giannessi 6-4 6-2 (6) ... Leggi su sportface

