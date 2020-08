Supernatural, riapre il set per girare gli ultimi episodi (Di giovedì 20 agosto 2020) Tra le numerose serie tv made in Usa che nel marzo scorso hanno dovuto chiudere all'improvviso i set causa pandemia, ce n'è una che si è trovata davanti non ad una semplice fine anticipata di stagione, ma al rischio di non offrire al pubblico il finale di serie. Stiamo parlando di Supernatural, la cui quindicesima stagione -come annunciato ormai un anno fa- è l'ultima.La primavera scorsa sarebbe dovuto quindi andare in onda il ventesimo ed ultimo episodio della stagione nonché della serie, ma il Coronavirus ha stravolto i piani della produzione: diciotto dei venti episodi previsti erano stati già girati, ma non completati dal punto di vista della post-produzione e degli effetti speciali. Di conseguenza, solo tredici episodi sono stati trasmessi.The Cw, agli upfront 2020-21, aveva ... Leggi su blogo

