Supercoppa Europea aperta ai tifosi: l’UEFA ci prova (Di giovedì 20 agosto 2020) Il primo passo verso la riapertura degli stadi al pubblico (il cui accesso è stato interdetto per motivi di sicurezza legati all’emergenza coronavirus) potrebbe essere rappresentato dalla prossima sfida di Supercoppa Europea. Il match che vedrà opposte la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League è in programma per il 24 settembre in Ungheria, a Budapest. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, sembra che l’UEFA abbia intenzione di far tornare in quest’occasione i tifosi sugli spalti, seppure con capienza limitata dell’impianto sportivo. L’obiettivo sarebbe quello di fare dei primi test concreti sulla presenza degli spettatori allo stadio seguendo i protocolli di sicurezza stilati in questi mesi. Infatti è inevitabile che, dopo la ... Leggi su sport.periodicodaily

