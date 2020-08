Strega, ecco Ionita: il guerriero dell’est che non si dà mai per vinto (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quando è venuto al mondo lui, un altro mondo si era appena sgretolato. Finito, polverizzato. L’Unione Sovietica non esisteva più da una manciata di settimane, seppellita sotto le macerie del Muro di Berlino. Artur Ionita è nato a metà del guado tra quello che ormai rappresentava il passato e un futuro inevitabilmente intriso di scorie e dissapori: 17 agosto 1990, un anno dopo la ‘liberazione’ e un anno prima della proclamazione dell’indipendenza della Repubblica Moldava. Giorno più giorno meno. Il suo calcio, di irruenza e tempismo, ha radici profonde. Si nutre di caratteristiche figlie di un’infanzia e di un’adolescenza ben lontane dai canoni occidentali. Se non ti dai da fare in un contesto simile finisci per pagare dazio. Specie in certi luoghi, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Strega ecco Strega, ecco Ionita: il guerriero dell'est che non si dà mai per vinto anteprima24.it Selvaggia Lucarelli stregata dal centro storico di Trivento: da quassù ricorda Lisbona

D'Apollonio: il Comune non dorme, ecco come abbiamo affrontato l'emergenza migranti ...

Sandro Veronesi ospite all’Atri Cup 2020: ecco quando

ATRI – Sono tre gli appuntamenti firmati FLA nel penultimo week end dell’Atri Cup 2020, la storica mini olimpiade che da oltre trent’anni ospita nella splendida cittadina abruzzese, un borgo ricco di ...

