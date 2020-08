Storico Spezia, è in SERIE A! Il Frosinone vince al ritorno, ma non basta per la promozione [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) I playoff di SERIE B si sono confermati pieni di emozioni, colpi di scena e continui ribaltoni. Nell’ultimo atto si sono affrontate Spezia e Frosinone, due squadre protagoniste di percorsi diversi in stagione ma attrezzate per il salto di categoria. E’ nato un doppio scontro equilibrato, la squadra di Nesta si è dimostrata ancora una volta in spolvero nella partita di ritorno. Sembrava tutto facile per lo Spezia dopo la vittoria dell’andata (0-1), la squadra di Italiano non ha entusiasmato nella gara decisiva. L’inizio di partita è di marca del Frosinone e gli ospiti vanno vicini al gol nel primo tempo, palo colpito da Beghetto. Lo Spezia ci prova con qualche conclusione, ma non sembra nella migliore prestazione. Nel secondo ... Leggi su calcioweb.eu

