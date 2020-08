Storia della sinistra americana e delle radici della cancel culture (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella traduzione del testo si è scelto di rendere in più modi l’inglese “liberalism”, che non equivale all’italiano “liberalismo”. Nei passaggi dove il rischio di equivoco era più alto si è adoperato “liberalsocialismo” o ”socialismo liberale”. Invece “liberal”, diffuso e noto anche in italiano, è stato lasciato. La questione più ampia che si annida dietro al dibattito sulla “cancel culture” riguarda l’essere liberal – cioè: cosa vuol dire davvero essere liberal? E perché dovremmo occuparcene? Un manifesto pubblicato sul sito del magazine Harper’s il mese scorso (e tradotto qui in italiano) dà un’ottima descrizione della “cancel ... Leggi su linkiesta

juventusfc : 5?? foto, una storia ??? I momenti della ripartenza ?? - Corriere : La F1 ha scelto (con un algoritmo) il più veloce della storia: Senna, poi Schumacher - CarloCalenda : Ognuno è figlio della sua storia. @F_Boccia e’ quella (poca) roba lì. - marcorapo : @Arturo_Parisi Consapevole dell’irragionevolezza del SÍ alla riduzione del numero dei parlamentari, vista la demago… - manginobrioches : RT @PippiCalz: Chi ricorda la storia di Marco? Era il cavallo, prima vero poi di legno, che Franco Basaglia gettò contro le porte del manic… -