Stephen Bannon, ex stratega di Donald Trump, arrestato con l’accusa di frode – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Stephen Bannon è stato arrestato, l’ex stratega di Donald Trump è stato accusato di aver truffato i finanziatori del muro Usa-Messico Stephen Bannon, ex stratega di Donald Trump, è stato arrestato con l’accusa di frode a New York. Nbc fa sapere che l’ex ideologo del presidente degli Stati Uniti è stato accusato di aver rubato … L'articolo Stephen Bannon, ex stratega di Donald Trump, arrestato con l’accusa di frode – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

rtl1025 : ?? Stephen #Bannon è stato arrestato in seguito all'accusa di #frode. Lo riportano i media americani. Bannon è accus… - LaStampa : L’ex consigliere di Trump avrebbe sfruttato per suo vantaggio economico i finanziamenti arrivati per la costruzione… - LaStampa : Arrestato in Usa Stephen Bannon - smilypapiking : RT @granmartello: B u o n a s e r a da Steve Bannon! Uomo stimato e ammirato anche in Italia, soprattutto a destra! Ex Ministri come Salvi… - Davjd_S : RT @ImolaOggi: I procuratori finanziati da Soros lavorano alacremente. Usa, Stephen Bannon arrestato per frode. -