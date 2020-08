Stefano De Martino vola a Ibiza per riconquistare Belen. Ma lei lo ha già sostituito (Di giovedì 20 agosto 2020) La nuova fiamma della showgirl argentina Belen Rodriguez si chiamerebbe Antonino ed è uno degli hairstylist più conosciuti di Milano. Intanto, Stefano è volato in Spagna. Ma, sembra, resterà a mani vuote. Povero Stefano De Martino! Dopo la crisi con Belen Rodriguez, poi diventata una rottura definitiva, sembra che il ballerino e ormai conduttore televisivo … L'articolo Stefano De Martino vola a Ibiza per riconquistare Belen. Ma lei lo ha già sostituito proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

zazoomblog : Belen Rodriguez il nuovo fidanzato è un hairstylist di Milano. Addio definitivo a Stefano De Martino e Gianmaria An… - laziofans : De Martino: “Domani parte la nuova stagione. David Silva? Noi diamo grande peso alla parola di un giocatore”: Ste… - eliophilia : A volte mi immagino quelli famosi a creare gli account per le mail tipo 'batman33' cioè mica Stefano De Martino avr… - maria76925302 : #damellis è come Stefano De Martino 'sa come farsi perdonare' - blogtivvu : “Teatrino familiare”, Roberto D'Agostino interviene nuovamente sul gossip con protagonisti Belen Rodriguez, Stefano… -