Spuntano i biglietti fisici per Heroes all’Arena di Verona: lo show aperto a pochi fan e al personale sanitario (Di giovedì 20 agosto 2020) Heroes all'Arena di Verona diventa uno spettacolo dal vivo a tutti gli effetti. Si apre così la prevendita per i biglietti fisici dello show che partirà alle 19 del 6 settembre e che proseguirà per le 5 ore successive, con più di 40 artisti sul palco. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid e sarà aperto a poco pubblico e agli operatori sanitari. I biglietti sono in prevendita sui canali abituali e per ogni ordine di settore. Per i settori destinati ai "Conviventi", è obbligatorio acquistare almeno 2 biglietti. Oltre 40 gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona, con Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Spuntano biglietti Spuntano i biglietti fisici per Heroes all’Arena di Verona: lo show aperto a pochi fan e al personale sanitario OptiMagazine Spuntano cartelli con minacce contro i cani che abbaiano: «Fateli smettere o tornano i bocconi avvelenati»

SENIGALLIA - Cartelli di minacce contro i cani che abbaiano comparsi ieri mattina nello sgambatoio delle Saline. «Ci siamo stancati dell’abbaiare dei vostri cani - riporta uno dei numerosi volantini c ...

SENIGALLIA - Cartelli di minacce contro i cani che abbaiano comparsi ieri mattina nello sgambatoio delle Saline. «Ci siamo stancati dell’abbaiare dei vostri cani - riporta uno dei numerosi volantini c ...