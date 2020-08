Spezia, scoppia la festa anche in città: tifosi in strada tra clacson, cori e fumogeni [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 21 agosto 2020) E’ scoppiata la festa per lo Spezia, il club ha conquistato la prima storica promozione nel campionato di Serie A. E’ stata una stagione molto lunga, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus, poi un finale di torneo molto importante e i playoff. In finale la squadra di Italiano ha affrontato il Frosinone, fondamentale la vittoria nella gara d’andata con il risultato di 0-1. Stesso risultato anche al ritorno, punteggio che non basta al Frosinone per il salto di categoria. Al fischio finale delirio da parte dei calciatori in campo e dei tifosi fuori lo stadio. Poi i supporter sono scesi in strada per rendere omaggio ad una squadra che è entrata nella storia. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Spezia scoppia La Spezia, scoppia incendio in Rsa: morto un anziano askanews Ponte di Albiano, è scontro politico

La bagarre fra Provincia di Spezia, Governo e due Regioni (Liguria e Toscana) scoppia all’improvviso, quando arriva la notizia della nomina di Monica Paganini (sindaco di Arcola) a sub-commissario per ...

Anna, chi è la giovane rapper: carriera, curiosità, successi

Appena 16 anni, nata a La Spezia, Anna Pepe, più semplicemente Anna, è una giovanissima rapper che è esplosa a inizio 2020 col suo singolo ‘Bando’. Avvicinatasi alla musica grazie al padre, i suoi eso ...

