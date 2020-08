Spezia, può partire la festa: delirio in campo e fuori dallo stadio, si scrive la storia [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo Spezia vola in Serie A. E’ una storica promozione nel massimo campionato, la prima per il club. Dopo una buona stagione, la squadra di Italiano ha fatto molto bene anche ai playoff, adesso l’epilogo finale contro il Frosinone. Dopo il vantaggio dell’andata (0-1), lo Spezia ha perso al ritorno con lo stesso risultato, punteggio che non basta al Frosinone per ottenere il salto di categoria. La partita è finita 0-1 con la rete di Rohden su perfetto assist di tacco di Ciano. Al fischio finale grande festa dei calciatori dello Spezia, delirio anche fuori dallo stadio: presenti tanti tifosi tra cori, fumogeni e fuochi d’artificio. Può partire la festa, si preannuncia una notte ... Leggi su calcioweb.eu

