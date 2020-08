Spezia in Serie A, Terzi: “Contava solo il risultato, siamo entrati nella storia del club” (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo Spezia perde contro il Frosinone ma riesce comunque a compiere il miracolo.Sul campo dello stadio Picchio è andata in scena la sfida tra lo Spezia e il Frosinone, che si sono affrontati in occasione del ritorno della finale dei playoff: nonostante il gol di Rohden, i ciociari non sono riusciti ad ottenere la promozione, e così lo Spezia è riuscito (grazie alla vittoria nella gara d'andata e il miglior piazzamento in classifica) ad ottenere una storica prima volta in Serie A.Al termine del match il capitano dei liguri Claudio Terzi, è intervenuto ai microfoni di DAZN visivamente commosso per il traguardo raggiunto, esprimendo tutta la sua grande gioia per aver conquistato ... Leggi su mediagol

