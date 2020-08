Spezia-Frosinone, la gioia di Italiano: “Ci abbiamo sempre creduto” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Avevamo già fatto un buon lavoro, ci siam tenuti stretto il vantaggio del doppio risultato. Forse era impensabile un qualcosa del genere ma ci abbiamo sempre creduto sempre: ho detto ai ragazzi che la cosa più importante era rimanere nella storia del club e non la categoria”. Così un commosso Vincenzo Italiano commenta la prima storica promozione dello Spezia in Serie A dopo il ritorno della finale playoff contro il Frosinone. “La vittoria contro il Crotone è stata la più importante – ha spiegato a Dazn il tecnico dei liguri – In quel momento era una squadra che prendeva a pallonate chiunque e ne siamo usciti a testa alta. Tutto ciò è fantastico, il braccino del tennista oggi ci poteva stare ma è ci ... Leggi su sportface

RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - Gazzetta_it : Lo #Spezia è in #SerieA! Liguri promossi, al #Frosinone non basta l'1-0 #SpeziaFrosinone - SkySport : SPEZIA-FROSINONE 0-1 Playoff di Serie B - finale di ritorno ? ?#Rohden (61') ? ? - JuanRubbini : RT @Linchiesta_news: ?? L'amarezza dell'allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta - Fprime86 : RT @cmdotcom: LO #SPEZIA E' IN #SERIEA! Ko con il Frosinone ma gioisce: è la storica prima volta -