Spagna, convocato Fabian Ruiz per gli impegni di Nations League (Di giovedì 20 agosto 2020) La Spagna ha diramato l’elenco dei convocati per le due sfide di Nations League contro Germania (3 settembre) e Ucraina (6 settembre), entrambe in programma alle 20:45. Tra i convocati c’è anche Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón.Difensori: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón e Eric García.Centrocampisti: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo e Oscar Rodríguez.Attaccanti: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati e Ferran Torres. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

