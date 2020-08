Sospesa Casolati, senatrice della Lega: aveva ottenuto il bonus di 1.500 per la sua attività (Di giovedì 20 agosto 2020) La senatrice della Lega, Marzia Casolati, è stata Sospesa dal partito. Leghista della vecchia guardia e proprietaria di una gioielleria, Casolati aveva chiesto e ottenuto il bonus regionale di 1.500 euro previsto da “Riparti Piemonte”, un piano per aiutare le attività durante il lockdown. “Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati”. A riferirlo è stato Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. “Anche se non è stato commesso alcun illecito – ha ... Leggi su italiasera

