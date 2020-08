Sony, le fotocamere si trasformano in webcam: ecco Imaging Edge Webcam, l’app per videochiamate di qualità (Di giovedì 20 agosto 2020) Nell’era in cui le videochiamate hanno ormai assunto un ruolo centrale in ambito lavorativo (e non solo), Sony lancia una nuova applicazione chiamata Imaging Edge Webcam. Questa consente di utilizzare le fotocamere dell’azienda giapponese come fossero Webcam attraverso computer basati su Windows 10. In questo modo è possibile ottenere una qualità visiva decisamente più elevata rispetto a ciò che consentono le Webcam integrate nei PC e nei notebook. Un vantaggio non da poco, che potrebbe aprire a nuovi interessanti utilizzi. Basta dunque un PC con Windows 10 e un semplice cavetto USB, con il quale collegare la fotocamera al computer. I modelli ... Leggi su ilfattoquotidiano

