Sonia Bruganelli nella bufera per l’hotel lussuoso: “Pecore, dopo Chiara Ferragni vanno tutti lì…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Sonia Bruganelli mostra l’albergo in cui risiede in Sardega Chi conosce Sonia Bruganelli sa perfettamente di come è particolarmente attiva sui suoi canali social. Di recente la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso uno scatto sul suo account Instagram che mostra l’albergo di lusso in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze. dopo essersi recata a Formentera, in Spagna, sollevando un polverone, ora si trova in Costa Azzurra ma anche in questo caso è stata bersagliata dagli haters. La nota imprenditrice e proprietaria della SDL 2005, come spesso accade, ha voluto mostrare ai suoi numerosi follower una foto della vista mozzafiato di cui gode dalla sua camera d’hotel. Un paradiso terrestre, immerso tra il verde della natura e il blu di mare e cielo. Ovviamente il contenuto in ... Leggi su kontrokultura

