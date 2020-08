Sondaggi elettorali Emg: regionali Puglia, Fitto sorpassa Emiliano (Di giovedì 20 agosto 2020) Dalla Puglia arrivano brutte notizie per il Nazareno. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Emg, il candidato governatore del centrodestra, Raffaele Fitto, avrebbe 6 punti di vantaggio sul presidente uscente e candidato del centrosinistra, Michele Emiliano. Il primo otterrebbe infatti il 43,5% dei consensi contro il 37,5% del secondo. Dall’indagine emerge quanto al Pd farebbero comodo i voti del Movimento 5 Stelle. Secondo Emg, la candidata pentastellata, Antonella Laricchia, raccoglierebbe il 12% delle preferenze. Negli ultimi giorni gli appelli ad un accordo giallo rosso in Puglia si sono moltiplicati. Sul tema si è esposto anche il premier Giuseppe Conte. In un’intervista concessa al Fatto Quotidiano, il capo del governo ha affermato “di trovare ... Leggi su termometropolitico

